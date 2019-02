NBA: LeBron brilha e deixa Cleveland perto da final

O Cleveland Cavaliers se aproximou da decisão da NBA ao bater em casa o Atlanta Hawks, na prorrogação, por 114 a 111, na terceira partida das finais da Conferência Oeste neste domingo. Em grande fase, o ala LeBron se destacou novamente, com direito a mais um triplo-duplo – 37 pontos, 18 rebotes e 13 assistências. Os Cavaliers abriram 3 a 0 e estão a somente uma vitória de voltar à grande final pela primeira vez desde 2007.

Leia também:

NBA: LeBron supera marca de Jordan e Cavaliers vencem Hawks

NBA: time de Leandrinho vence e larga na frente na final do Oeste

Argentinos do Real Madrid se beijam para celebrar título de basquete

A equipe de Atlanta estava desfalcada do ala-armador Kyle Korver, seu especialista em cestas de três, lesionado na segunda partida. Sem ele e o pivô Al Horford, que foi expulso, o armador Jeff Teague liderou o ataque dos Hawks com 30 pontos, além de sete assistências e seis rebotes. A atuação impecável de LeBron, no entanto, impediu a reação do Atlanta no confronto.

“Não há muito o que dizer. Simplesmente LeBron não permitiu que perdêssemos a partida esta noite”, declarou o técnico novato do Cavaliers David Blatt. A equipe de Ohio pode assegurar a classificação na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), novamente no Quicken Loans Arena, em Cleveland. Situação idêntica vive o Golden State Warriors, equipe do brasileiro Leandrinho, que abriu 3 a 0 diante do Houston Rockets e voltará à quadra nesta segunda-feira, às 22h, no Toyota Center, em Houston.

(com EFE)