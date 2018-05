NBA: LeBron bate recorde e Cavaliers empatam final do Leste

O Cleveland Cavaliers se recuperou das duas derrotas iniciais na final da Conferência Leste da NBA empatou a série em 2 a 2 na madrugada desta terça-feira, com vitória sobre o Boston Celtics por 111 a 102, na Quicken Loans Arena, em mais uma histórica noite de LeBron James.

Cestinha com 44 pontos, James superou o lendário Kareem Abdul-Jabbar e passou a ser o jogador com mais cestas convertidas nos playoffs da NBA, com 2.368 pontos. Neste quarto jogo da final da conferência, LeBron teve aproveitamento de 60,7%, acertando 17 dos seus 28 arremessos.

Os companheiros de LeBron, no entanto, não tiveram um bom desempenho no ataque. Nenhum outro jogador dos Cavs conseguiu marcar mais de 15 pontos. Quem chegou mais perto desse número foi Kyle Korver, com 14 pontos. Pelos Celtics, os principais destaques foram Jaylen Brown, Jayson Tatum e Terry Rozier, com 25, 17 e 16 pontos, respectivamente.

A série melhor de 7 jogos retornará a Boston, onde acontecerá o quinto jogo da final, na próxima quarta-feira, no TD Garden, às 21h30 (de Brasília).