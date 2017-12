NBA: Lakers aposentam camisas do ídolo Kobe Bryant

O Los Angeles Lakers foi derrotado, na prorrogação, pelo campeão Golden State Warriors por 116 a 114 na noite desta segunda-feira, mas o que mais importou para os torcedores foi uma bela homenagem ao ídolo Kobe Bryant. A tradicional equipe da NBA aposentou as duas camisas usadas por Kobe (8 e 24) em uma cerimônia no intervalo da partida no Staples Center.

Kobe, que se aposentou em 2016, foi chamado à quadra por outra lenda dos Lakers, Magic Johnson. “Estamos aqui para celebrar o maior da história desta franquia. Jamais haverá outro Kobe Bryant”, destacou Magic. “Espero os senhores tenham gravado cada jogo, porque nunca mais teremos um Kobe”, afirmou.

Outros ídolos do time, como Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell e o parceiro Shaquille O’Neall também marcaram presença na festa. Pentacampeão da NBA, Kobe viu ao lado de sua esposa e as três filhas, as camisas serem aposentadas, entrando de vez para o hall dos maiores da história da NBA.

Na coletiva de imprensa após a partida, Kobe citou os outros nove atletas que tiveram suas camisas aposentadas no Staples Center como referências. “O mais importante é o legado e como ele afeta as próximas gerações. Essas camisas penduradas tiveram um impacto em mim, me levaram a alcançar esse momento. Antes de cada jogo, eu olhava para cima e me lembrava por que estava jogando, como cheguei lá e o que estava representando.”

Ele, assim se juntou a Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Jerry West, Wilt Chamberlain, James Worthy, Gail Goodrich, Jamaal Wilkes e Shaquille O’Neal e se tornou o primeiro atleta da NBA a ter duas camisas aposentadas. Ele jogou dez anos com cada número: com a 8 entre 1996 e 2006 e com a 24 até sua aposentadoria, em 2016. Kobe é o terceiro maior pontuador da história da NBA, atrás de Kareem e Karl Malone.