NBA: Klay Thompson tem noite histórica e bate recorde de Curry

Klay Thompson fez história na última segunda-feira ao estabelecer o novo recorde de cestas de três pontos em uma partida da NBA. O ala-armador de 28 anos acertou incríveis 14 arremessos de longa distância e foi o destaque do massacre do Golden State Warriors sobre o Chicago Bulls, por 149 a 124, fora de casa.

Thompson somou 52 pontos, maior pontuação individual da temporada, e quebrou a marca histórica que pertencia ao seu companheiro de equipe Stephen Curry, que converteu 13 bolas de três pontos em um triunfo sobre o New Orleans Pelicans em novembro de 2016.

Chama a atenção o fato de que Thompson atuou por apenas 27 minutos e sequer entrou em quadra no quarto período do duelo. O astro dos Warriors, no entanto, já marcou 60 pontos em 29 minutos contra o Indiana Pacers em dezembro de 2016 e 37 pontos – com 100% de aproveitamento nos arremessos – em apenas um quarto do jogo contra o Sacramento Kings em janeiro de 2015.

A vitória dos Warriors foi tão massacrante que, já ao fim do segundo período do jogo, o time havia somado incríveis 92 pontos, contra apenas 50 da franquia de Chicago. Assim, os visitantes puderam administrar a larga vantagem com tranquilidade nos dois últimos quartos e poupar seus astros.

Confira os jogos desta terça na NBA:

Charlotte Hornets x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Sacramento Kings

Boston Celtics x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

(Com Estadão Conteúdo)