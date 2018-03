NBA: Jogador é suspenso por atirar sopa em assistente

J.R. Smith, ala titular do Cleveland Cavaliers, foi suspenso duas horas antes da partida contra o Philadelphia 76ers, na última quinta-feira, por ‘motivos disciplinares’. Pouco depois do jogo, foi divulgado pelo site da emissora americana ESPN que o jogador atirou um prato de sopa no assistente técnico do Cleveland, Damon Jones.

Companheiro de LeBron James, Smith é conhecido pela má conduta fora das quadras e já foi suspenso por cinco jogos quando atuava pelo New York Knicks, em 2013, após testar positivo para maconha em exames realizados pela NBA.

O Cleveland ainda não comunicou se irá multar o jogador. O Philadelphia ganhou a partida por 108 a 97 e complicou o time de LeBron na tabela.