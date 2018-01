NBA: irritado com expulsão, jogador dá tapa em celular de fã

O armador Rodney Hood, do Utah Jazz, não conseguiu conter sua fúria ao ser expulso na partida diante do Washington Wizards, na noite desta quarta-feira, pela temporada regular da NBA. Excluído por reclamar de forma veemente contra a arbitragem, ele deixou a quadra e se irritou ainda mais ao ver um torcedor filmando sua saída. Hood, então, não hesitou e deu um tapa no celular do fã. Para minimizar sua frustração, o Utah Jazz venceu a partida por 107 a 104 e chegou à 10ª colocação da Conferência Oeste, com 17 vitórias e 24 derrotas.

Rodney Hood does not care about your phone 😂💀 pic.twitter.com/NT0B6nJgo0 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2018