NBA implanta Disque Denúncia contra assédio

O Comissário da NBA, Adam Silver, divulgou uma nota na última quinta-feira obrigando todas as franquias da liga a abrir um Disque Denúncia para evitar casos de assédio e outras ilegalidades dentro dos clubes. A medida foi tomada após o escândalo de assédio no Dallas Mavericks, uma das maiores franquias da NBA.

A nota, obtida pelo site Associated Press, garante a proteção da identidade dos funcionários que fizerem denúncias e obriga todas as franquias a adotar o Disque Denúncia até o dia 6 de março. “Respeito e integridade são valores fundamentais na NBA e precisamos que isso seja refletido na cultura e local de trabalho das franquias”, declarou Silver.

Na última terça-feira, a revista americana Sports Illustraded publicou em seu site uma reportagem sobre ex-funcionárias do Dallas Mavericks que acusam o ex-presidente da equipe, Terdema Ussery, e outros membros do Conselho do time, de assédio sexual. E

x-executivo de empresas de material esportivo, Ussery foi nomeado presidente de operações da franquia da NBA em 1997, onde ficou até 2015, período em que assediou insistentemente mulheres, muitas que não se identificaram, segundo a reportagem.