NBA: Harden marca 57 pontos em vitória do Rockets e se aproxima de recorde

James Harden brilhou novamente na rodada da segunda-feira 15 da NBA. Com 57 pontos anotados, o atual MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) ajudou o Houston Rockets a vencer o Memphis Grizzlies por 112 a 94, em casa, e, com isso, ampliou para 17 a sua sequência de partidas com ao menos 30 pontos – alcançou o feito já antes do intervalo, com 36 pontos nos dois primeiros quartos.

Esta é a maior série desde que Wilt Chamberlain acumulou 20 partidas com ao menos 30 pontos anotados, em 1964, o recorde na categoria. Esta foi a 14ª vez na temporada que Harden marcou ao menos 40 pontos, o que também alcançou em oito dos últimos 11 jogos.

Esta foi também a terceira vez que Harden chegou a 50 pontos nesta temporada e a 12ª em sua carreira. O “Barba” ainda superou sua melhor marca na temporada, os 54 pontos anotados contra o Washington Wizards, e ficou próximo do seu recorde pessoal, os 60 pontos que fez em janeiro de 2018 contra o Orlando Magic.

O grande jogo de Harden veio em uma noite em que o Rockets estava sem três titulares: Clint Capela, Chris Paul e Eric Gordon, todos lesionados. O brasileiro Nenê Hilário iniciou a partida na formação inicial, e somou três rebotes e dois pontos nos 13 minutos em que atuou.

Harden havia marcado 38 pontos no domingo, 13, na derrota para o Orlando Magic, apesar de ter acertado apenas 1 de 17 arremessos de 3 pontos. Desta vez, ele teve sucesso nas suas duas primeira tentativas de três, tendo convertido 6 de 15. Ele também acertou 15 de 17 lances livres e capturou nove rebotes pelo quarto colocado da Conferência Oeste.