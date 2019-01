NBA: Harden faz 61 pontos e bate recorde da carreira em vitória do Rockets

James Harden segue fazendo história na NBA. Na rodada da última quarta-feira, 23, o ala-armador marcou 61 pontos e comandou a vitória do Houston Rockets sobre o New York Knicks por 114 a 110, no Madison Square Garden, em Nova Iorque. Além da melhor pontuação da carreira, o jogador de 29 anos chegou ao 21º jogo consecutivo anotando 30 ou mais pontos em uma partida.

O ala-armador dos Rockets só fica atrás do lendário pivô Wilt Chamberlain, que conseguiu fazer no mínimo 30 pontos em 65, 31 e 25 partidas consecutivas. Outra marca obtida por Harden foi a de igualar o astro Kobe Bryant – já aposentado -, que marcou 61 pontos em um triunfo do Los Angeles Lakers, em 2009, no ginásio dos Knicks.

A vitória manteve o Houston no quinto lugar da conferência oeste, com 27 vitórias e 20 derrotas. O New York Knicks, no entanto, continua na penúltima colocação da conferência leste, com apenas 10 vitórias e 36 derrotas.

Confira a rodada desta quinta-feira na NBA:

Washington Wizards x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves