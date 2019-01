NBA: Harden brilha e Houston Rockets derruba o líder Denver Nuggets

Líder da Conferência Oeste, na NBA, o Denver Nuggets enfrentou na noite desta segunda-feira 7 um dos seus mais difíceis testes na competição – e não foi aprovado. Fora de casa, o time perdeu para Houston Rockets, de James Harden, por 125 a 113, encerrando uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

Os Nuggets pararam no MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) da temporada passada: Harden foi o cestinha da partida, com 32 pontos, e ainda deu 14 assistências e pegou cinco rebotes. Clint Capela também se destacou ao marcar 31 pontos, seu recorde na carreira. O brasileiro Nenê, reserva, obteve cinco pontos e dois rebotes nos 11 minutos em que esteve em quadra.

Pelo Nuggets, Nikola Jokic marcou 24 pontos e obteve um “duplo-duplo” com 13 rebotes. Apesar de sua 12º derrota na temporada, os Nuggets seguem na liderança do Oeste, com 26 triunfos. Os Rockets têm 23 triunfos e 16 derrotas, na quinta posição.

Do lado Leste, o líder Milwaukee Bucks superou o Utah Jazz por 114 a 102, diante de sua torcida. O grego Giannis Antetokounmpo novamente conduziu os anfitriões ao anotar 30 pontos e dez rebotes. Malcolm Brogdon contribuiu com 21 e o mesmo número de rebotes e assistências: cinco.

Pelo Jazz, que sofreu o desfalque de Ricky Rubio, Donovan Mitchell anotou 26 pontos e Rudy Gobert somou 14 pontos e 15 rebotes. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 29 minutos e foi o reserva que mais tempo jogou, numa de suas melhores oportunidades na temporada até agora. Sem decepcionar, anotou dez pontos, seis rebotes e cinco assistências.

O resultado manteve o Bucks na liderança do Leste e também com a melhor campanha do campeonato, com 28 triunfos e 11 derrotas. O Jazz, por sua vez, ocupa o décimo posto, com 20 vitórias e 21 derrotas.

Os resultados da noite de segunda 7

Detroit Pistons 107 x 119 San Antonio Spurs

Boston Celtics 116 x 95 Brooklyn Nets

Houston Rockets 125 x 113 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 114 x 102 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 95 x 114 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 97 x 107 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 111 x 101 New York Knicks

Sacramento Kings 111 x 95 Orlando Magic

Os jogos desta terça-feira, 8

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Miami Heat x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x New York Knicks