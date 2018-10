NBA: Griffin brilha com 50 pontos em vitória do Detroit Pistons

O Detroit Pistons segue invicto na Conferência Leste da NBA. Nesta terça-feira, a equipe contou com uma atuação de gala do ala-pivô Blake Griffin, que somou 50 pontos e 14 rebotes, para vencer o Philadelphia 76ers, na prorrogação, por 133 a 132, em partida realizada na Little Caesars Arena, em Detroit.

A tônica do jogo foi o equilíbrio. Os 76ers foram melhores na primeira metade e foram para o intervalo com 64 a 61 a seu favor. O Philadelphia voltou mais intenso da parada, dominando o terceiro quarto e abrindo uma boa vantagem para os 12 minutos finais. No entanto, os Pistons não se abateram, foram buscar a diferença e encostaram no placar, que terminou em 120 a 120 no final do último período.

Na prorrogação, Blake Griffin, em uma noite memorável, converteu cesta de dois pontos e ainda garantiu o lance livre ao sofrer falta a menos de dois segundos do fim. Frio, o ala-pivô converteu a bola decisiva e deu a vitória para os Pistons por 133 a 132.

Com o resultado, o Detroit segue invicto na competição com três vitórias, na terceira colocação. O Philadelphia, por sua vez, conheceu a segunda derrota em quatro jogos e caiu para a sétima posição. O Toronto Raptors lidera a Conferência Leste com quatro vitórias, mesmo desempenho do Denver Nuggets, o primeiro do Oeste.

Os 76ers visitam nesta quarta-feira o Milwaukee Bucks, no Fiserv Forum, às 22h30 (de Brasília). Um dia depois, às 20 horas, os Pistons encaram o Cleveland Cavaliers, na Little Caesars Arena.