NBA: ex-presidente do Dallas Mavericks é acusado de assédio

A revista americana Sports Illustraded publicou em seu site, na terça-feira, reportagem em que ex-funcionárias do Dallas Mavericks acusam o ex-presidente da equipe, Terdema Ussery, e outros membros do Conselho do time, de assédio sexual. Ex-executivo de empresas de material esportivo, Ussery foi nomeado presidente de operações da franquia da NBA em 1997, onde ficou até 2015, período em que assediou insistentemente mulheres, muitas que não se identificaram, segundo a reportagem.

“Logo que fui contratada, um grupo de mulheres me avisou para tomar cuidado com o presidente. Disseram para não entrar no elevador sozinha com ele”, contou uma ex-funcionária do time. “Interagi várias vezes com os jogadores e nunca tive problemas. Eles sempre nos tratarem bem. Minha agonia verdadeira era quando ia para a mesa do escritório”, relatou outra ex-funcionária. Elas contaram que ele as convidada para passar o fim de semana com ele e até participar de orgias sexuais.

Ussery, de 59 anos, negou as acusações. “Estou profundamente desapontado com as falsas acusações. Em toda a minha carreira trabalhei com integridade e respeito com os outros.”

O dono da equipe, Mark Cuban, disse que não sabia o que estava acontecendo e está envergonhado. “Isso é novo para mim. Soube do assunto pelo que li. Já demitimos os envolvidos, não toleramos esse tipo de procedimento.” Em nota, o Dallas anunciou que vai investigar as acusações.