NBA: em jogo tenso, jogador pisa em máscara do adversário

As provocações e desentendimentos entre jogadores tem sido a principal característica do confronto entre Miami Heat e Philadelphia 76ers, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Na última quinta-feira, o ala Justise Winslow, do Miami, pisou na máscara de proteção do camaronês Joel Embiid e, não satisfeito, tentou quebrá-la com as mãos em uma cena chocante.

Na reta final da temporada regular, Joel Embiid, principal jogador do Philadelphia, teve múltiplas fraturas no rosto e precisou ficar de fora até dos dois primeiros jogos da série contra o Miami, mas retornou na última quinta, depois de esperar 10 dias pelo o desenvolvimento de uma máscara que garantisse a proteção de seu rosto.

“Ele não deve saber que tenho umas 50 máscaras reservas, vai precisar de bem mais que isso para me tirar dessa série, vou ser um pesadelo para eles”, provocou Embiid, na coletiva após o jogo. Além do episódio da máscara, os dois jogadores trocaram tocos e provocações. O Philadelphia de Embiid venceu por 128 a 108 e abriu 2 a 1 na série, com 23 pontos e 7 rebotes do camaronês.