NBA: Durant e Green fazem as pazes, mas Warriors é atropelado pelo Rockets

O Golden State Warriors não resistiu ao Houston Rockets na noite da última quinta-feira, 15, e foi batido por 107 a 86, fora de casa, na NBA. O jogo marcou a reconciliação do ala Kevin Durant e do ala pivô Draymond Green, que brigaram durante o jogo contra o Los Angeles Clippers, na última segunda-feira.

Ainda sem poder contar com o armador Stephen Curry, que se recupera de lesão na virilha, os Warriors viram o ala armador James Harden, atual MVP (jogador mais valioso, na tradução do inglês), marcar 27 pontos e comandar a equipe do Texas. As duas equipes se encontraram pela primeira vez após a decisão da final da conferência oeste, vencida pelo Golden State, por 4 a 3, na última temporada.

A partida marcou, também, a reconciliação de Kevin Durant e Draymond Green, que discutiram dentro e fora da quadra contra os Clippers. A discussão começou por um equívoco de Green durante os segundos finais da partida. Os ânimos se exaltaram ainda mais após a vitória dos Clippers por 121 a 116 e a discussão foi levada para o vestiário, onde Green culpou Durant por não cessar os rumores de sua saída ao final da temporada e o desafiou a deixar a equipe. Durant precisou ser contido para não agredir o colega de time.

Os dois chegaram juntos no Toyota Center, arena dos Rockets, na última quinta, e garantiram que o assunto é “passado”, mas os principais jornais americanos apontam que é improvável a permanência de Durant na equipe depois do episódio.

Confira os jogos desta sexta na NBA:

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Miami Heat

Boston Celtics x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

(Com Estadão Conteúdo)