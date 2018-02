NBA divulga vídeo com enterradas perfeitas em concurso

Todos os anos, junto ao All-Star Game, o jogo das estrelas da NBA, a associação de basquete americano promove um concurso de enterradas entre algumas das principais estrelas do jogo. Para promover a partida de 2018, que acontece no próximo domingo, a entidade publicou um vídeo com as 68 enterradas perfeitas, ou seja, que atingiram nota 50 no concurso, que existe desde 1984.

Jogadores como Michael Jordan (duas vezes campeão), Zach LaVine (duas vezes campeão) e Nate Robinson (maior campeão, com três conquistas) têm destaque no vídeo. No total, vinte e sete jogadores conseguiram a marca dos 50 pontos, com destaque para LaVine (sete vezes), Jordan (seis vezes), Wilkins e Richardison (cinco vezes cada).

Neste ano, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Larry Nance Jr. (Cleveland Cavaliers), Victor Oladipo (Indiana Pacers) e Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks) disputam o prêmio.

Campeões do torneio de enterradas

1984: Larry Nance (Phoenix Suns)

1985: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks)

1986: Spud Webb (Atlanta Hawks)

1987: Michael Jordan (Chicago Bulls)

1988: Michael Jordan (Chicago Bulls)

1989: Kenny Walker (New York Knicks)

1990: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks)

1991: Dee Brown (Boston Celtics)

1992: Cedric Ceballos (Phoenix Suns)

1993: Harold Miner (Miami Heat)

1994: Isaiah Rider (Minnesota Timberwolves)

1995: Harold Miner (Miami Heat)

1996: Brent Barry (Los Angeles Clippers)

1997: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)

1998: Não houve competição

1999: Não houve All-Star Game

2000: Vince Carter (Toronto Raptors)

2001: Desmond Mason (Seattle Supersonics)

2002: Jason Richardson (Golden State Warriors)

2003: Jason Richardson (Golden State Warriors)

2004: Fred Jones (Indiana Pacers)

2005: Josh Smith (Atlanta Hawks)

2006: Nate Robinson (New York Knicks)

2007: Gerald Green (Boston Celtics)

2008: Dwight Howard (Orlando Magic)

2009: Nate Robinson (New York Knicks)

2010: Nate Robinson (New York Knicks)

2011: Blake Griffin (Los Angeles Clippers)

2012: Jeremy Evans (Utah Jazz)

2013: Terrence Ross (Toronto Raptors)

2014: John Wall (Washington Wizards)

2015: Zach LaVine (Minnesota Timberwolves)

2016: Zach LaVine (Minnesota Timberwolves)

2017: Glenn Robinson III (Indiana Pacers)

O torneio de 2016 foi um dos mais disputados