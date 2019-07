NBA: De saída, Durant terá camisa aposentada no Golden State Warriors

A camisa de número 35 do Golden State Warriors, que pertenceu a Kevin Durant nas últimas três temporadas, será aposentada (ao menos temporariamente). Depois do acerto do jogador com o Brooklyn Nets, um dos donos dos Warriors, Joe Lacob, garantiu que a camisa não será utilizada por mais ninguém enquanto ele permanecer à frente da franquia.

“Durant brindou nossos fãs com inúmeras jogadas, dois títulos, dois MVPs (o prêmio de melhor jogador) das finais e três classificações à final. Hoje, ele começa uma nova jornada em sua incrível carreira e o agradecemos por toda sua contribuição. Enquanto eu for um dos donos deste time, nenhum jogador usará a camisa 35 novamente”, declarou, em nota.

O jogador de 30 anos abriu mão de uma oferta de renovação com o Golden State Warriors, de 221 milhões de dólares (cerca de 851 milhões de reais), para aceitar um contrato de menor com os Nets, de 164 milhões de dólares (631 milhões de reais). Ao receber uma cifra menor pelos próximos quatro anos, Durant habilitou a equipe do Brooklyn abrir espaço em seu orçamento para a contratação de outras estrelas: o armador Kyrie Irving, ex-Boston Celtics, e o pivô DeAndre Jordan, que defendeu as cores do rival local New York Knicks na última temporada.

A euforia em torno da contratação do camisa 35 pelo time de Nova York é tamanha que, a cada pequena novidade, a internet regojiza. Nesta segunda, o irmão de Kevin Durant postou uma foto do uniforme personalizado dos Nets em sua conta no Instagram. A publicação foi rapidamente reproduzida em massa nas redes sociais (veja a imagem abaixo):

KD’s brother already has the Brooklyn jersey (via tdurant/IG) pic.twitter.com/3nPVBu5Y8Z — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2019

(Com Estadão Conteúdo)