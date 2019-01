NBA: Campeão com os Warriors é investigado por roubar celular de fã

O ala-armador Nick Young está sendo investigado por agressão e roubo de celular de um fã. Segundo informações do site americano TMZ, o jogador da NBA foi acusado de chutar os órgãos genitais e levar o celular de um torcedor que tentou fotografá-lo em um lava-jato de Los Angeles, na última semana.

De acordo com o site, a polícia de Los Angeles recebeu a denúncia no dia 4 de janeiro, registrada por um homem que contou ter reconhecido o jogador e ter tentado tirar uma foto – a polícia confirmou que a vítima era somente um fã de basquete. Nick Young é conhecido na cidade por ter atuado por quatro anos no time local, os Lakers.

Young foi campeão da última temporada da NBA jogando pelo Golden State Warriors, de Stephen Curry. O ala, de 33 anos, ficou sem equipe depois da conquista, mas acertou com o Denver Nuggets em dezembro para disputar sua 12ª temporada na liga. Sua passagem pelo time, no entanto, durou apenas 20 dias e ele foi dispensado.