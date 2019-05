NBA: Camaronês brilha, e Raptors vencem Warriors no 1º jogo da final

O primeiro jogo pela decisão da NBA foi disputado na noite desta quinta-feira 30. No Canadá, com uma atuação inspirada do camaronês Pascal Siakam, o Toronto Raptors não decepcionou sua torcida e saiu na frente com um triunfo por 118 a 109 sobre o Golden State Warriors.

Inspirado, Pascal Siakam marcou 32 pontos para o Toronto Raptors. Kawhi Leonard apanhou oito rebotes e Kyle Lowry ofereceu nove assistências. Pelo Golden State Warriors, o cestinha Stephen Curry contribuiu com 34 pontos, enquanto Draymond Green registrou 10 rebotes e 10 assistências.

As equipes voltam à quadra neste domingo, novamente no Canadá, às 21 h (de Brasília). O primeiro jogo em Oakland, terceiro da série, será na quarta-feira às 22h.

Disputando sua primeira final de NBA, os Raptors abriram ligeira vantagem de 25 a 21 com boa atuação de Marc Gasol no primeiro quarto. O pivô espanhol marcou oito pontos e ajudou Toronto a sair à frente apesar dos 11 pontos marcados por Stephen Curry na parcial.

Os Warriors reagiram no início do segundo quarto e conseguiram a virada na marca dos 5min37s em 41 a 40. No entanto, o time canadense se recuperou e, novamente liderado por Gasol (6 pontos e 3 rebotes) e Pascal Siakam (7 pontos), retomou a liderança e foi para o intervalo vencendo por 59 a 49.

No terceiro quarto, Golden State esboçou uma reação comandado por Stephen Curry. O astro marcou 15 pontos na parcial, somando 26 pontos no jogo. Porém, Toronto contou com grande parcial do camaronês Pascal Siakam, dono de 14 pontos, para chegar ao último quarto vencendo por sete pontos em 88 a 81.

Superado no terceiro quarto (29 a 32), o Toronto Raptors conseguiu retomar o controle da partida e não chegou a ter sua vitória ameaçada na quarta parcial. Apoiado pela torcida, o time canadense fechou o último período por 30 a 28 e venceu a primeira final com autoridade.

(Com Gazeta Press)