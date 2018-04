NBA: Brasil terá três representantes na fase final desta temporada

Os playoffs da NBA começam no próximo sábado e três brasileiros vão jogar entre os 16 times que participarão da fase eliminatória: Nenê, do Houston Rockets; Raul Neto, do Utah Jazz; e Lucas Nogueira, do Toronto Raptors. Eles também foram os únicos representantes brasileiros no ano passado.

Com a ida e Anderson Varejão e Leandrinho para o NBB, assim como a saída de Marcelinho Huertas, o número de brasileiros na NBA caiu em 2018. Varejão, campeão pelo Golden State Warriors em 2017, não jogou nos playoffs, foi dispensado em fevereiro. Leandrinho disputou sua última temporada pelo Phoenix Suns, que não se classificou para a fase eliminatória, e Huertas foi dispensado pelo Los Angeles Lakers.

Em 2018, são apenas cinco brasileiros na liga: além dos três nos playoffs, ainda jogam Cristiano Felício, do Chicago Bulls, e o ala Bruno Caboclo, do Sacramento Kings. Lucas Nogueira e Nenê são os brasileiros mais próximos do título em 2018, pois estão nas equipes que lideraram a conferência leste e oeste, Raptors e Rockets, respectivamente.