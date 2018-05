NBA: Boston supera grande atuação de LeBron e abre 2 a 0

O Boston Celtics resistiu a mais uma noite excepcional de LeBron James para abrir boa vantagem na final da Conferência Leste da NBA e complicar a situação do Cleveland Cavaliers. Na noite de terça-feira, a equipe de Massachusetts venceu por 107 a 94, em casa, e fez 2 a 0 na série melhor de sete jogos, apesar dos 42 pontos marcados por LeBron.

Jaylen Brown anotou 23 pontos, Terry Rozier acrescentou 18 e Al Horford conseguiu 15, além de ter capturado dez rebotes. Já Marcus Smart somou 11 pontos e nove assistências. Assim, o Celtics ampliou a sua invencibilidade nos playoffs no TD Garden para oito jogos nesta temporada.

LeBron acrescentou 12 assistências e dez rebotes ao seu grande desempenho. O astro anotou 21 dos 27 pontos do Cleveland no primeiro período, empatando a maior produção ofensiva da sua carreira em uma quarto durante uma partida dos playoffs.

Seus 42 pontos representaram a quinta vez em que chegou aos 40 nos playoffs deste campeonato. No primeiro jogo, porém, teve atuação apagada, com apenas 15 pontos. Lebron James relatou dores no pescoço após choque com Jayson Tatum no segundo quarto. “Eu acho que vou ficar bem, isso não vai tirar o meu sono, quando você joga e dá tudo o que você tem, pode suportar melhor a situação”, disse LeBron, minimizando a gravidade da lesão.

Além de LeBron, quem se destacou pelo Cavaliers foi Kevin Love, com 22 pontos e 15 rebotes. A 3min49 do fim, o Celtics vencia por 97 a 88 e os ânimos esquentaram. Marcus Morris encarou JR Smith, que havia empurrado Horford para impedir uma cesta. A arbitragem marcou falta flagrante de Smith, que também foi punido com falta técnica pelos empurrões, assim como Morris.

O terceiro duelo entre Cavaliers e Celtics será disputado no sábado em Cleveland. Nesta quarta-feira, o Houston Rockets vai receber o Golden State Warriors para o Jogo 2 da final da Conferência Oeste e tentará se recuperar da derrota no primeiro jogo.