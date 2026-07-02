NBA anuncia nova regra para os lances livres na Summer League

A National Basketball Association (NBA) anunciou nesta quinta-feira, 2, a inserção de uma nova regra sobre os lances livres, frequentemente culpados por partidas um pouco mais longas quando há grande número de faltas. A nova regra, que já funciona na G League, garante apenas um lance livre por falta, mas com a possibilidade de garantir a mesma quantidade de pontos dos até três lances que um jogador pode ganhar.

A regra já é aplicada desde a temporada de 2019-20 na G League, formada por jogadores que não têm participado com frequência de partidas e campeonatos. Agora, ela passará a valer também na Summer League, composta por atletas em início de carreira no esporte.

Até o momento, cada falta dentro da partida pode garantir ao jogador até três lances livres, fator que pode atrasar o andamento do jogo, já que o relógio para durante esses momentos. Com a nova regra, quando um lance livre for dado, ele será único, e poderá valer um, dois ou três pontos, mesmo valor que os até três lances geralmente dados nas regras normais.

Continua após a publicidade

A regra, apesar de tudo, não afeta toda a partida. As diretrizes comuns para o lance livre continuarão valendo nos dois minutos finais do último quarto e nas prorrogações. De resto, valerá a regra de lance único.

A mudança ainda não afeta a temporada oficial da NBA, mas isso não significa que a possibilidade seja inexistente. Em mudanças anteriores, a Summer League já serviu como palco de teste para definições que chegaram posteriormente à NBA.