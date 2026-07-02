NBA anuncia nova regra para os lances livres na Summer League
Antes com até três possibilidades de lances, agora os atletas terão apenas uma oportunidade, com mesma quantidade de pontos
A National Basketball Association (NBA) anunciou nesta quinta-feira, 2, a inserção de uma nova regra sobre os lances livres, frequentemente culpados por partidas um pouco mais longas quando há grande número de faltas. A nova regra, que já funciona na G League, garante apenas um lance livre por falta, mas com a possibilidade de garantir a mesma quantidade de pontos dos até três lances que um jogador pode ganhar.
A regra já é aplicada desde a temporada de 2019-20 na G League, formada por jogadores que não têm participado com frequência de partidas e campeonatos. Agora, ela passará a valer também na Summer League, composta por atletas em início de carreira no esporte.
The one free throw rule will be tested at the upcoming NBA summer leagues.
With this rule, any foul that would typically result in one, two or three free throws under standard NBA rules will instead result in a single free throw attempt. That attempt will be worth the same… pic.twitter.com/tFiOpJLnQWSiga
— NBA Communications (@NBAPR) July 2, 2026
Até o momento, cada falta dentro da partida pode garantir ao jogador até três lances livres, fator que pode atrasar o andamento do jogo, já que o relógio para durante esses momentos. Com a nova regra, quando um lance livre for dado, ele será único, e poderá valer um, dois ou três pontos, mesmo valor que os até três lances geralmente dados nas regras normais.
A regra, apesar de tudo, não afeta toda a partida. As diretrizes comuns para o lance livre continuarão valendo nos dois minutos finais do último quarto e nas prorrogações. De resto, valerá a regra de lance único.
A mudança ainda não afeta a temporada oficial da NBA, mas isso não significa que a possibilidade seja inexistente. Em mudanças anteriores, a Summer League já serviu como palco de teste para definições que chegaram posteriormente à NBA.