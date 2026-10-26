NBA: a lesão assustadora de Jalen Williams, do Thunder, em jogo contra o Clippers
Jalen Williams caiu sobre próprio tornozelo e deixou quadra de maca
O jogador de basquete Jalen Williams sofreu uma lesão na perna esquerda em jogo da NBA neste domingo, 25, no Paycom Center, em Oklahoma. O ala do Oklahoma City Thunder caiu em cima do próprio tornozelo após enfrentar uma dupla marcação no ar dos adversários do Los Angeles Clippers. No chão, o próprio atleta reagiu com espanto ao tornozelo machucado, assim como seus companheiros de time e oponentes. Sua equipe terminou o jogo com a vitória por 108 a 101.
Imagens fortes a seguir:
J-Dub suffered a GRUESOME injurySiga
SGA was in TEARS 💔 pic.twitter.com/pEC2fAKnDL
— BrickCenter (@BrickCenter_) October 26, 2026
Faltando menos de dois minutos do último quarto, os donos da casa venciam a partida por 103 a 99. J-Dub, como Jaylen é apelidado, recebeu uma bola pela esquerda e infiltrou no garrafão sendo marcado duplamente por Kris Dunn e depois por Derrick Jones. O atleta de OKC sofreu a falta, sinalizada pela arbitragem, mas na queda sofre a lesão que o tira da partida.
A equipe médica logo atendeu o jogador que deixou a quadra de maca e acenou para a torcida, que o aplaudia.
🚨Jalen Williams gave two thumbs up to the crowd while being stretchered off. pic.twitter.com/pLk2CZ7GUR
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 26, 2026
Seu companheiro de equipe Shai Gilgeous-Alexander pareceu bastante abalado pela lesão do colega. Atual vencedor do prêmio de MVP da temporada regular por dois anos consecutivos, o canadense cobriu o rosto enquanto J-Dub era atendido e, em lágrimas, deu uma breve declaração pós-jogo: “Apenas me sinto mal por ele. Apenas isso.”
Aos 25 anos, Jalen Williams é um dos pilares da jovem equipe do Oklahoma City Thunder campeã da NBA na temporada 2024/25. Escolha número 12 do Draft de 2022, o jogador se consolidou na consistente equipe do técnico Mark Daigneault ao lado do também Chet Holmgren e o MVP Shai Gilgeous-Alexander. Na última temporada regular, J-Dub disputou apenas 33 jogos por conta de uma série de lesões. Ele também desfalcou a equipe em parte dos playoffs, em que o OKC perdeu para o San Antonio Spurs na final da Conferência Oeste no jogo 7.
O Oklahoma City Thunder ainda não divulgou um boletim de atualização do jogador.