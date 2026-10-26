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Esporte

NBA: a lesão assustadora de Jalen Williams, do Thunder, em jogo contra o Clippers

Jalen Williams caiu sobre próprio tornozelo e deixou quadra de maca

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 14h28
Jogador de basquete negro, com tranças, vestindo uniforme branco e azul do Oklahoma City, dribla a bola laranja na quadra. Ele usa tênis rosa e meias brancas, com tatuagens no braço esquerdo. A plateia, com pessoas de diversas idades, assiste ao jogo ao fundo
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - OCTOBER 7: Jalen Williams #8 of the Oklahoma City Thunder brings the ball up court during the first half of the preseason game against the Milwaukee Bucks at Paycom Center on October 7, 2026 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by William Purnell/Getty Images) (William Purnell/Getty Images)
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NBA: a lesão assustadora de Jalen Williams, do Thunder, em jogo contra o Clippers Priorize VEJA no Google

O jogador de basquete Jalen Williams sofreu uma lesão na perna esquerda em jogo da NBA neste domingo, 25, no Paycom Center, em Oklahoma. O ala do Oklahoma City Thunder caiu em cima do próprio tornozelo após enfrentar uma dupla marcação no ar dos adversários do Los Angeles Clippers. No chão, o próprio atleta reagiu com espanto ao tornozelo machucado, assim como seus companheiros de time e oponentes. Sua equipe terminou o jogo com a vitória por 108 a 101.

Imagens fortes a seguir:

Faltando menos de dois minutos do último quarto, os donos da casa venciam a partida por 103 a 99. J-Dub, como Jaylen é apelidado, recebeu uma bola pela esquerda e infiltrou no garrafão sendo marcado duplamente por Kris Dunn e depois por Derrick Jones. O atleta de OKC sofreu a falta, sinalizada pela arbitragem, mas na queda sofre a lesão que o tira da partida. 

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A equipe médica logo atendeu o jogador que deixou a quadra de maca e acenou para a torcida, que o aplaudia. 

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Seu companheiro de equipe Shai Gilgeous-Alexander pareceu bastante abalado pela lesão do colega. Atual vencedor do prêmio de MVP da temporada regular por dois anos consecutivos, o canadense cobriu o rosto enquanto J-Dub era atendido e, em lágrimas, deu uma breve declaração pós-jogo: “Apenas me sinto mal por ele. Apenas isso.”

Aos 25 anos, Jalen Williams é um dos pilares da jovem equipe do Oklahoma City Thunder campeã da NBA na temporada 2024/25. Escolha número 12 do Draft de 2022, o jogador se consolidou na consistente equipe do técnico Mark Daigneault ao lado do também Chet Holmgren e o MVP Shai Gilgeous-Alexander. Na última temporada regular, J-Dub disputou apenas 33 jogos por conta de uma série de lesões. Ele também desfalcou a equipe em parte dos playoffs, em que o OKC perdeu para o San Antonio Spurs na final da Conferência Oeste no jogo 7.

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O Oklahoma City Thunder ainda não divulgou um boletim de atualização do jogador. 

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Basquete
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