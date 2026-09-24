Naty Potira, a influenciadora que recebeu homenagem de Neymar após vitória do Santos

A influenciadora Naty Potira, conhecida pelo conteúdo sobre futebol e pela ligação com o Santos, voltou a receber o apoio do clube e de Neymar durante um novo tratamento contra o câncer. Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais, ela costuma compartilhar registros dos jogos, bastidores e sua rotina como torcedora santista, além de publicações bem-humoradas sobre o time e a seleção brasileira.

Em setembro de 2023, Naty foi diagnosticada com câncer no colo do útero e anunciou a remissão da doença em março de 2024. Nos últimos meses, porém, passou a relatar de forma mais discreta que estava novamente em tratamento. Em maio deste ano, depois de ficar quase três meses afastada dos estádios por causa de consultas, tratamentos e uma internação, ela voltou à Vila Belmiro e recebeu de Neymar uma camisa usada pelo jogador — encontro que definiu como “um sonho”.

“Receber o carinho de um ídolo, de alguém que sou tão fã, que surpresa surreal. O Ney me falou ‘que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, força…’ ou algo assim porque eu me tremia tanto que nem sei. Ainda estou incrédula assistindo as imagens em looping”, escreveu a influenciadora na legenda de um vídeo em que Neymar a abraça.

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A proximidade com o atacante também rendeu uma homenagem em agosto. Após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 30, Neymar gravou uma mensagem no vestiário e dedicou o resultado à influenciadora. “Espero que tenha visto, que tenha gostado. Essa vitória é para você”, afirmou.

Nesta quarta-feira, 23, o Santos ampliou a mobilização em torno de Naty e convocou a torcida para uma corrente de orações e energias positivas pela recuperação dela. “Nossa querida torcedora Naty Potira está enfrentando um momento muito delicado, e o Santos Futebol Clube convoca toda a nação santista para uma grande corrente de orações e energias positivas pela sua recuperação. É hora de estarmos ao lado de quem sempre esteve ao nosso lado. Que todo o nosso carinho, nossa força e nossas melhores energias cheguem até você, Naty. Estamos com você e com todos os seus familiares e amigos”, diz o post. A Federação Paulista de Futebol também se manifestou em apoio à influenciadora.

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