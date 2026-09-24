🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Naty Potira, a influenciadora que recebeu homenagem de Neymar após vitória do Santos

Jogador dedicou vitória a torcedora que faz tratamento contra o câncer

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 10h48 | Atualizado em 24 set 2026, 10h50
Mulher sorridente de cabelos loiros e compridos, vestindo camisa de futebol branca e marrom, faz um sinal com a mão esquerda, em um estádio lotado com gramado verde ao fundo
Influenciadora Naty Portira (Instagram @santosfc/Reprodução)
Continua após publicidade
Naty Potira, a influenciadora que recebeu homenagem de Neymar após vitória do Santos Priorizar nos meus resultados Google

A influenciadora Naty Potira, conhecida pelo conteúdo sobre futebol e pela ligação com o Santos, voltou a receber o apoio do clube e de Neymar durante um novo tratamento contra o câncer. Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais, ela costuma compartilhar registros dos jogos, bastidores e sua rotina como torcedora santista, além de publicações bem-humoradas sobre o time e a seleção brasileira.

Em setembro de 2023, Naty foi diagnosticada com câncer no colo do útero e anunciou a remissão da doença em março de 2024. Nos últimos meses, porém, passou a relatar de forma mais discreta que estava novamente em tratamento. Em maio deste ano, depois de ficar quase três meses afastada dos estádios por causa de consultas, tratamentos e uma internação, ela voltou à Vila Belmiro e recebeu de Neymar uma camisa usada pelo jogador — encontro que definiu como “um sonho”.

“Receber o carinho de um ídolo, de alguém que sou tão fã, que surpresa surreal. O Ney me falou ‘que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, força…’ ou algo assim porque eu me tremia tanto que nem sei. Ainda estou incrédula assistindo as imagens em looping”, escreveu a influenciadora na legenda de um vídeo em que Neymar a abraça.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Siga
Continua após a publicidade

A proximidade com o atacante também rendeu uma homenagem em agosto. Após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 30, Neymar gravou uma mensagem no vestiário e dedicou o resultado à influenciadora. “Espero que tenha visto, que tenha gostado. Essa vitória é para você”, afirmou.

Nesta quarta-feira, 23, o Santos ampliou a mobilização em torno de Naty e convocou a torcida para uma corrente de orações e energias positivas pela recuperação dela. “Nossa querida torcedora Naty Potira está enfrentando um momento muito delicado, e o Santos Futebol Clube convoca toda a nação santista para uma grande corrente de orações e energias positivas pela sua recuperação. É hora de estarmos ao lado de quem sempre esteve ao nosso lado. Que todo o nosso carinho, nossa força e nossas melhores energias cheguem até você, Naty. Estamos com você e com todos os seus familiares e amigos”, diz o post. A Federação Paulista de Futebol também se manifestou em apoio à influenciadora.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Neymar
Santos FC
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).