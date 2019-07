Nathalie Moellhausen fatura primeiro título mundial da esgrima do Brasil

O Brasil conquistou nesta quinta-feira, 18, em Budapeste, na Hungria, sua primeira medalha de ouro da história da esgrima com Nathalie Moellhausen, atleta italiana naturalizada brasileira, de 33 anos. Ela conquistou o título da categoria Espada Feminina ao vencer a chinesa Sheng Lin, por 13 /12, no Golden Score, e se emocionou no momento do hino nacional.

Nathalie, que subiu do 22ª para o quarto lugar do ranking mundial teve um caminho difícil até o ouro. Na semifinal, passou pela nova líder do ranking, Vivian Kong, de Hong Kong. Nas quartas de finais, venceu Lis Rottler, de Luxemburgo (35ª), com a ajuda do VAR, que corretamente anulou um ponto dado à adversária. Antes, havia superado a polonesa Renata Knapik-Miazga (44º) e a chinesa Mingye Zhu (11ª).

que cena bonita da Nathalie Moellhausen pic.twitter.com/Xt44GcQZV6 — bege is beautiful (@joaoninguem) July 18, 2019

Nascida em Milão, filha de pai alemão e mãe Brasileira, Nathalie Moellhausen já competiu profissionalmente pela seleção italiana, com bons resultados: medalha de ouro por equipes no Mundial da Turquia, em 2009, e de bronze nos Mundiais da França, em 2010, no individual, e na Itália, em 2011, por equipes.

Depois das Olimpíadas de Londres-2012, a atleta, que fala muito bem português apesar de ter morado sempre na Europa, passou a competir pela nação da mãe e se tornou uma das esperanças de medalha do país. Seu próximo desafio serão os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, onde defenderá as medalhas de bronze obtidas tanto no individual quanto por equipes para o Brasil, em 2015, nos Jogos de Toronto.