Natação: tunisiano Hafnaoui, de 18 anos, conquista ouro surpreendente

1/5 Hafnaoui melhorou seu tempo em quase 10 segundos em dois anos - (Jonathan Nackstrand/AFP) 2/5 Ahmed Hafnaoui, da Tunísia, comemora após vencer a final da prova de 400m livre - (Jonathan Nackstrand/AFP) 3/5 Ahmed Hafnaoui, da Tunísia, comemora após vencer a final da prova de 400m livre - (Jonathan Nackstrand/AFP) 4/5 Ahmed Hafnaoui, da Tunísia, comemora após vencer a final da prova de 400m livre - (Jonathan Nackstrand/AFP) 5/5 Ahmed Hafnaou posa com sua medalha de ouro conquistada em Tóquio - (Jonathan Nackstrand/AFP)

O tunisiano Ahmed Hafnaoui já se candidata ao posto de grande surpresa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O nadador de apenas 18 anos chocou o Centro Aquático da capital japonesa ao largar como pior classificado e faturar a medalha de ouro dos 400 metros livres, desbancando todos os favoritos, na noite deste sábado, 24.

Hafnaoui completou a prova com o tempo de 3:43.36, à frente do australiano Jack McLoughlin (3:43.52) e do americano Kieran Smith (3:43.94), que completaram o pódio.

Esta foi apenas a quinta medalha de ouro da história da Tunísia. Fafnaouni garante, portanto, seu lugar na história ao lado de outro nadador tunisiano, Oussama Mellouli, campeão olímpico em Pequim-2008 e Londres-2012, nos 1500 m livres e na maratona aquática de 10 km, respectivamente.

No Twitter, o treinador e comentarista Alex Pussieldi destacou a evolução do jovem, que há dois anos completou a mesma a prova em quase 10 segundos a mais, no Mundial Júnior de Budapeste. Em Tóquio, ele melhorou seu melhor tempo pessoal em mais de três segundos.

Ahmed Hafnoui da Tunísia esteve no Mundial Júnior de 2019, em Budapeste, nadou os 400 livre e nem passou das eliminatórias com 3:52.05.

Chegou aqui com 3:46.16, fez o 8o tempo das eliminatórias 3:45.68, agora vence com 3:43.36.

A grande surpresa do dia, e quem sabe da competiçã — Coach Alex Pussieldi (@alexpussieldi) July 25, 2021