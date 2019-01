Natação: Katie Ledecky bate recorde no Mundial

A fenomenal Katie Ledecky faturou mais uma medalha de ouro nesta terça-feira, no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, na Hungria. A nadadora americana conquistou o tricampeonato dos 1500m livre, com o tempo de 15m31s82. Assim, Ledecky se tornou a maior vencedora da história dos Campeonatos Mundiais, com 12 ouros, superando os 11 da compatriota Missy Franklin. No geral, ela só perde para Michael Phelps, com 26 ouros, e Ryan Lochte, com 18.

A atleta de apenas 20 anos dominou a prova do começo ao fim. Virou os primeiros 50m com um corpo de vantagem para as demais. A distância entre ela e as concorrentes continuou aumentando durante a prova, e a vencedora chegou 19 segundos à frente da segunda colocada, a espanhola Mireia Belmonte (15m50s89). A italiana Simona Quadarella completou o pódio (15m53s86).

Mesmo soberana na prova, Ledecky não conseguiu quebrar o recorde mundial da prova de 15min25s48, marcado em 4 de agosto de 2015 por ela mesma. A jovem nadadora continua a impressionar o mundo. Aos 15 anos, venceu os 800 metros livres nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, faturando mais quatro ouros na Rio-2016. Em Mundiais, a americana é imbatível, já que nunca perdeu uma prova.

Na final dos 100m costas, o brasileiro Guilherme Guido terminou na sétima colocação, ao completar a prova em 53s66. O chinês Xu Jiayu foi o vencedor, com 52s44. A prata e o bronze ficaram com os americanos Matt Grevers e Ryan Murphy, que marcaram 52s48 e 52s59 de tempo, respectivamente.

(Com Gazeta Press)