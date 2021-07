Natação: Bruno Fratus faz o terceiro melhor tempo e vai à final dos 50 m

O nadador brasileiro Bruno Fratus chegou, na noite desta sexta-feira, 30, à sua terceira final olímpica nos 50 metros nado livre. Ele marcou 21s60 na primeira série semifinal da prova mais rápida da natação mundial.

Fratus avançou com o terceiro tempo no geral, empatado com o grego Kristian Gkolomeev. O americano Caeleb Dressel foi o mais rápido, com 21s42 e o francês Florent Manaudou fez 21s53.

A definição das medalhas será realizada às 22h30 deste sábado, horário de Brasília (10h30 de domingo no horário do Japão).

Bruno Fratus é o principal nome da natação brasileira em Tóquio e está na sua terceira Olimpíada. O nadador ficou em quarto lugar em Londres, e, no Rio de Janeiro, terminou a prova na sexta posição.

Após o resultado abaixo do esperado em 2016, Fratus deu a volta por cima e acumulou boas provas em Mundiais, ao conquistar duas medalhas de prata, em 2017 e 2019.