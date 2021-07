Natação: brasileiro Leonardo de Deus fica em 6º nos 200 m borboleta

O nadador brasileiro Leonardo de Deus chegou perto de conquistar uma medalha olímpica na noite desta terça-feira, 27, ao terminar em sexto na prova de natação de 200m borboleta masculino dos Jogos de Tóquio O atleta sul-matogrossense de 30 anos, que havia feito o segundo melhor tempo na fase anterior, completou a prova em 1m55s19. O ouro ficou, como esperado, com o húngaro Kristof Milak, com 1min51s25.

Milan, com isso, não conseguiu quebrar o recorde olímpico de 1min52s03 estabelecido pela lenda Michael Phelps em Pequim-2008. A prata ficou com o japonês Tomoru Honda (1m53s73) e o bronze com o italiano Federico Burdisso (1m54s45) na Parque Aquático em Tóquio.

Em sua terceira edição olímpica, Leonardo de Deus não conseguiu confirmar no grande palco a supremacia que demonstra no continente. Nascido em Campo Grande (MS), ele é tricampeao dos 200 m borboleta nos Jogos Pan-Americanos (Guadalajara-2011, Toronto-2015, Lima-2019). De Deus havia avançado para a final com a segunda melhor marca, 1min54s97, mas piorou seu resultado na decisão.

A natação brasileira já obteve uma em medalha em Tóquio, o surpreendente bronze de Fernando Scheffer nos 200m livre, o que já representa uma melhora no desempenho da equipe. Na Rio-2016, não houve nenhuma medalha vinda das piscinas, apenas o bronze de Poliana Okimoto na maratona aquática de 10 km.