Natação brasileira consegue dois feitos históricos em um único dia

Maria Fernanda Costa, a Mafê, parece gostar de quebrar marcas na natação. Na semana passada, colocou o Brasil na final dos 400 metros livre pela primeira vez em 76 anos, um feito que não era alcançado desde Piedade Coutinho, em 1948. Nesta quinta-feira, 1, ao abrir o revezamento 4x200m, ultrapassou o recorde sul-americano dos 200m livre, cravando 1min56s06 e ultrapassando o 1min56s37 que ela mesmo tinha feito neste ano.

A chegada na decisão do 4x200m por si só já foi uma marca histórica. Foram 20 anos do Brasil fora dessa prova. Além de Mafê, participaram Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabrielle Roncatto, que se classificaram para a decisão do 4x200m na manhã desta quinta-feira, 1.

Na decisão, a equipe brasileira terminou no 7º lugar com 7min52s90, mesma colocação dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, quando quarteto era formado por Joanna Maranhão, Mariana Brochado, Monique Ferreira, e Paula Baracho.

“Somos sétimas do mundo. As pessoas podem achar que isso não é exatamente incrível, mas a gente é sétima do mundo, vamos repetir”, disse Stephanie Balduccini, logo depois da prova.