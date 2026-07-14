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Esporte

Nascido na França, zagueiro titular da Espanha enfrenta o país natal na Copa; entenda

Seleções se enfrentam nesta terça, 14, na semifinal do Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 10h15 | Atualizado em 14 jul 2026, 10h57
Dois jogadores de futebol em campo verde. Um, à esquerda, veste camisa vermelha com número 19 e shorts azuis, estende o braço esquerdo. O outro, à direita, veste camisa branca com número 10 e shorts brancos, tenta tocar a bola branca e preta no chão. Ambos estão em movimento, focados na jogada
Como fez na Nations League de 2021, Laporte (à esq.) , zagueiro espanhol nascido na França, enfrenta seu país natal, de Kylian Mbappé (à dir.) na semifinal da Copa do Mundo (Mike Hewitt/Getty Images)
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Nascido na França, zagueiro titular da Espanha enfrenta o país natal na Copa; entenda Priorizar nos meus resultados Google

Na semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha nesta terça, 14, um jogador vive uma situação curiosa. Aymeric Laporte, zagueiro titular da seleção espanhola, é francês por nascimento. Nesta Copa, não faltam casos de jogadores que optaram por defender seleções do país de origem da família na ida para o profissional. Mas o caso de Laporte se destaca, pois ele já foi, inclusive, convocado por Didier Deschamps para defender os Bleus.

Natural da cidade de Agen, Laporte morou até a adolescência em território francês. Mudou-se para a Espanha e atuou nas categorias de base do Athletic Bilbao. O clube que só aceita jogadores nascidos ou com ascendência da região permitiu a atuação do atleta com bisavós de origem basca.

No cenário de seleções, continuou defendendo a França em 51 jogos nas categorias de base, em que chegou a ser capitão.

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A convocação para o profissional aconteceu em 2016, pelo técnico Didier Deschamps, que segue no comando da seleção. Laporte também treinou junto de jogadores que disputam o Mundial deste ano pela França, como Maignan, Rabiot e Mbappé.

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Quatro jogadores de futebol, vestindo uniformes azuis escuros com o logo da Volkswagen, correm em um campo de grama verde. Um jogador no centro olha para frente, enquanto outro à esquerda olha para o lado. Ao fundo, um banner vermelho com o logo da Coca-Cola é visível. Uma bola de futebol colorida está no chão, à direita
Laporte em treino da seleção francesa em 2017 (Jean Catuffe/Getty Images)

Apesar de integrar o elenco francês durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, não entrou em campo e ficou de fora da lista para a disputa do Mundial, em que os Bleus se sagraram campeões. Naquele ano, chegou a declarar que o técnico da seleção tinha um problema pessoal com ele. 

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Em 2021, decidiu se naturalizar espanhol que gerou repercussão exagerada, segundo o jogador. “Não fizeram o mesmo barulho para jogadores que passaram por algo parecido antes de mim”, disse Laporte em entrevista para a rádio Marca. Como ele não jogou pela seleção profissional da França, pôde representar outro país nas competições oficiais de seleções.

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No mesmo ano, passou a ser convocado para a seleção espanhola e assumiu a titularidade. Disputou a Copa do Mundo de 2022 e foi campeão da Eurocopa em 2024. Laporte já enfrentou a seleção do seu país natal em outras competições, mas pela primeira vez em um Mundial.

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