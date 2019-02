Nas últimas Copas, Brasil estreou vencendo apertado

1. 2010: Brasil 2 x 1 Coreia do Norte zoom_out_map 1/8 (Ian Walton/ Getty Images/VEJA)

O confronto diante da seleção asiática na estreia do Mundial da África do Sul tinha tudo para ser tranquilo para a consistente equipe comandada por Dunga. O nervosismo, no entanto, atrapalhou o Brasil, que venceu com dificuldades, por 2 a 1, no famos estádio Ellis Park. O lateral-direito Maicon abriu o placar em um chute improvável, quase sem ângulo. Elano marcou o segundo gol dos pentacampeões numa noite de muito frio em Johannesburgo. Ji Yun Nam descontou para a Coreia do Norte, já perto do fim da partida.

2. 2006: Brasil 1 x 0 Croácia

A partida aconteceu há oito anos, mas pode servir como lição para a estreia deste ano. Apesar de todo o talento de seu setor ofensivo, formado por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo, o Brasil teve muita dificuldade para passar pela retranca croata. No fim, um belíssimo chute de Kaká deu a vitória à seleção brasileira, no Estádio Olímpico de Berlim. O goleiro Pletikosa, o lateral Srna e o atacante Olic estavam na partida e devem reencontrar o Brasil no Itaquerão. Atual técnico da Croácia, Niko Kovac também esteve em campo naquela ocasião.

3. 2002: Brasil 2 x 1 Turquia

O Brasil enfrentou a surpreendente seleção turca duas vezes na campanha do penta e conseguiu duas vitórias suadas. Na estreia do Mundial da Coreia do Sul e do Japão, a Turquia abriu o placar com Hasan Sas. O Brasil empatou em um lindo voleio de Ronaldo e virou em uma jogada bastante discutida: Luizão foi derrubado fora dá área, mas o árbitro assinalou pênalti. Rivaldo bateu e garantiu ao Brasil a primeira de suas sete vitórias na Copa. As equipes se reencontraram nas semifinais e o Brasil venceu novamente, por 1 a 0, com um gol de bico de Ronaldo.

4. 1998: Brasil 2 x 1 Escócia

Tetracampeão em 1994, o Brasil teve muitas dificuldades na estreia na Copa da França, diante de uma inexpressiva seleção da Escócia, no Stade de France. O volante César Sampaio marcou, de cabeça, o primeiro gol daquele Mundial, logo aos 5 minutos de jogo. A ilusão de que o Brasil aplicaria uma goleada, no entanto, não se concretizou. Collins empatou, de pênalti, para os escoceses. A vitória brasileira só chegou graças ao gol contra de Boyd, depois de uma boa jogada de Cafu.

5. 1994: Brasil 2 x 0 Rússia

A estreia na campanha do tetra foi uma das mais tranquilas da seleção brasileira. Comandada por Romário e Bebeto, a equipe passou com relativa facilidade pela Rússia, vencendo por 2 a 0. Romário e o então capitão Raí, de pênalti, marcaram os gols da vitória.

6. 1990: Brasil 2 x 1 Suécia

Na infeliz trajetória do Brasil na Copa da Itália, a estreia foi justamente um dos pontos positivos. Com atuação de gala do atacante Careca, autor de dois gols, o Brasil passou pela perigosa seleção da Suécia, vencendo por 2 a 1. Tomas Brolin descontou para a equipe escandinava.

7. 1986: Brasil 1 x 0 Espanha

Em 1986, a Espanha tinha uma equipe bem inferior à atual, campeã da Europa e do mundo. Mesmo assim, a Fúria deu muito trabalho ao Brasil na primeira partida, no Jalisco, em Guadalajara. Os espanhóis tiveram um gol de Michel mal anulado: a bola bateu no travessão e ultrapassou a linha de gol, mas o árbitro ignorou o lance. Sócrates, de cabeça, marcou o gol da difícil e contestada vitória brasileira.