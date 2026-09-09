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Esporte

Napoli x Arsenal na Champions: onde assistir, horário e escalações

Italianos recebem os ingleses nesta quarta, 9, em Nápoles, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h18 | Atualizado em 9 set 2026, 15h39
NAPLES, ITALY - NOVEMBER 24: A general view of Diego Maradona Stadium before the Serie A match between Napoli and Roma at Stadio Diego Armando Maradona on November 24, 2024 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)
Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (SSC NAPOLI/SSC NAPOLI/Getty Images)
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Napoli x Arsenal na Champions: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Napoli e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O confronto marca a estreia das duas equipes no principal torneio de clubes da Europa nesta temporada.

O Napoli chega pressionado depois de duas derrotas consecutivas e tenta usar o fator casa para reagir. A equipe comandada por Massimiliano Allegri terá problemas especialmente no meio-campo: André-Frank Zambo Anguissa está fora por lesão no adutor, enquanto Scott McTominay também desfalca o time.

Sem a dupla, Allegri precisa reorganizar o setor central. A tendência é de um meio formado por Billy Gilmour, Stanislav Lobotka e Kevin De Bruyne, enquanto Rasmus Højlund deve comandar o ataque. David Neres aparece como dúvida por causa de um problema no joelho.

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O Arsenal vive cenário oposto. O time inglês venceu seus quatro primeiros compromissos oficiais da temporada e sofreu apenas um gol no período, chegando a Nápoles com a confiança elevada. Mikel Arteta, porém, não terá William Saliba, lesionado nas costas. Jurrien Timber e Cristhian Mosquera também aparecem como dúvidas para a estreia europeia.

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Onde assistir à partida entre Napoli e Arsenal?

Napoli e Arsenal jogam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube da TNT Sports, Space e HBO Max.

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Prováveis escalações:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Olivera; Gilmour, Lobotka e De Bruyne; Politano, Højlund e Alisson Santos. Técnico: Massimiliano Allegri.

Arsenal: Raya; Ben White, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Bruno Guimarães e Declan Rice; Saka, Ødegaard e Tzolis; Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Arbitragem:

  • Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);
  • Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (Suécia);
  • Quarto árbitro: Adam Ladebäck (Suécia);
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha);
  • AVAR: Jérôme Brisard (França).
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TAGS:
Arsenal
Champions League
Futebol: onde assistir
Napoli
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