Não tem pra ninguém: LeBron James lidera venda de camisas na NBA

O ala LeBron James, dos Los Angeles Lakers, se mantém no topo da lista de camisas mais vendidas na NBA, anunciou a liga nesta sexta-feira, 17. O astro de 35 anos, que recebeu o maior número de votos do público para participar da 69ª edição do All-Star Game, o jogo que reúne os melhores jogadores, resiste à pressão de jovens estrelas, como o ala-pivô Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, do ala Jayson Tatum, do Boston Celtics, e do armador Luka Doncic, do Dallas Mavericks.

A presença de LeBron também coloca os Lakers, uma das franquias mais tradicionais da NBA, na liderança do ranking de camisas vendidas, de acordo com balanço elaborado pela loja da liga de outubro de 2018 a dezembro do ano passado.

Antetokounmpo é o segundo jogador com mais camisas compradas pelos fãs da NBA, seguido de Stephen Curry, do Golden State Warriors. Tatum é o quarto, à frente de James Harden, do Houston Rockets, que supera Doncic, o sexto colocado. Completam o top-10 Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, Anthony Davis, companheiro de LeBron nos Lakers, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e Kyrie Irving, do Brooklyn Nets.

O novato Zion Williamson, ala selecionado pelo New Orleans Pelicans no primeiro lugar do último draft, é o 15º na relação de vendas de camisas, mesmo ainda não tendo estreado oficialmente pela franquia. Ele deve entrar em quadra pela primeira vez na próxima quarta-feira, contra o San Antonio Spurs.

No ranking das franquias, o Celtics é o vice-líder atrás dos Lakers, seguido de Sixers, Toronto Raptors e Bucks. Os Warriors, que dominaram os últimos anos da NBA, vêm só na sexta colocação.