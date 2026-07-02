‘Não falo com ninguém do Real’: o impacto de Yamal na 1ª Espanha sem madridistas

O jovem craque do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal aflorou a rivalidade com o Real Madrid ao citar que “não fala com ninguém” da equipe madrilenha. A declaração foi feita ao podcast El Partidazo de COPE e à rádio Cadena Ser.

A fala, durante a Copa do Mundo de 2026, é ainda mais significativa por se tratar da primeira convocação na história da seleção da Espanha sem nenhum jogador do Real. Já o Barcelona de Yamal teve oito convocados e o Atlético, também de Madrid, outros três.

Yamal disse ainda que não voltou a falar com o capitão do Real, Dani Carvajal, desde uma discussão que tiveram durante um clássico em 2025. A ausência do espanhol na convocação foi um dos principais questionamentos ao técnico Luis de la Fuente.

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O craque mais promissor do país nesta geração, com apenas 18 anos, dizendo que não quer diálogo com nenhum jogador do principal clube do mundo. O peso e a pertinência da fala saberemos com o tempo, mas os efeitos já se mostram imediatos.

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No mesmo dia em que a Espanha estreou no Mundial empatando em 0 a 0 com Cabo Verde, o Real Madrid confirmou a contratação do lateral Marc Cucurella – titular e colega de Yamal na seleção.

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Como assistir ao jogo entre Espanha e Áustria hoje?

Espanha e Áustria vão se enfrentar nesta quinta, 2 de julho, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e da CazéTV. Confira as escalações.

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