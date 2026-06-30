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Esporte

Não é o que parece: a pronúncia de Haaland em norueguês surpreende brasileiros

Modo de falar o sobrenome do atacante repercutiu nas redes sociais

Por Maria Trombini 30 jun 2026, 19h21
Jogador Erling Haaland, loiro, em campo de futebol, veste uniforme preto com número 9, sorri e leva a mão à orelha, como se pedisse aplausos. A torcida lota o estádio ao fundo
Erling Haaland é o astro da seleção norueguesa (Tom Weller/Getty Images)
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Para além do desafio de enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h, os brasileiros podem ter outro obstáculo pela frente: pronunciar corretamente os nomes dos jogadores noruegueses.

O norueguês usa as 26 letras do alfabeto latino e ainda três vogais próprias — Æ, Ø e Å —, que dão ao idioma sua sonoridade característica e podem dificultar a pronúncia para quem não está acostumado. Cientes dessa barreira, os próprios noruegueses divulgaram, antes da Copa do Mundo, um vídeo em que cada jogador ensina a forma correta de pronunciar seu nome.

A iniciativa tinha como objetivo facilitar a vida de narradores, comentaristas e torcedores ao redor do mundo. No Brasil, porém, o vídeo acabou viralizando por outro motivo: além de mostrar que a pronúncia de Haaland é bem diferente da que costuma ser ouvida nas transmissões esportivas, ela também despertou uma associação imediata entre muitos brasileiros.

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No vídeo, Haaland pronuncia o próprio nome de forma próxima a “Ér-ling Rô-land”. A sonoridade, diferente da leitura que muitos fazem ao ver o sobrenome escrito pela primeira vez, acabou chamando a atenção por lembrar, para muitos brasileiros, uma palavra bastante conhecida da língua portuguesa.

Haaland, porém, está longe de ser um caso isolado. Nomes de jogadores de diferentes seleções já viraram assunto entre torcedores brasileiros justamente por soarem curiosos em português. Jérémy Doku, da Bélgica, Yukinari Sugawara, do Japão, Khuliso Mudau, da África do Sul, Bilal El Khannouss, do Marrocos, e Jean-Philippe Mateta, da França, são alguns dos exemplos que costumam render comentários e brincadeiras nas redes sociais.

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