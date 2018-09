Nadal vence jogo de quase 5 horas e chega à semifinal do US Open

Número 1 do ranking da ATP, o espanhol Rafael Nadal garantiu vaga na semifinal do US Open de tênis na noite desta terça-feira (4), em Nova York, ao vencer o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 2. Com derrota de 0-6 no primeiro set, Nadal venceu a partida após 4 horas e 49 minutos, com parciais de 0-6, 6-4, 7-5, 6-7(5/7), 7-6(7/5).

Ao término do jogo, Nadal pulou a rede e foi abraçar o adversário. “Falei que sentia muito por ele. Dominic é muito bom, um dos meus melhores amigos no circuito, e espero que ele siga jogando desta forma”, explicou o espanhol.

Depois de um jogo como este, a atitude do Nadal foi fantástica! Não é atoa que é o número 1. #USOpenNaESPN @meligeni @_FNARDINI pic.twitter.com/OE0kDSeyNv — Caio Levi (@caio_levib) September 5, 2018

Na semifinal, Nadal, dono de três títulos do US Open, terá pela frente o argentino Juan Martin del Potro — terceiro colocado no ranking da ATP e campeão do torneio em 2009 —, que se classificou mais cedo ao derrotar o americano John Isner por 3 sets a 1.