Nadal vence Djokovic, é campeão em Roland Garros e quebra recordes

11 out 2020, 13h42

Por Da Redação - 11 out 2020, 13h42

Com uma atuação impecável, o espanhol Rafael Nadal bateu neste domingo, 11, o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0 (6/0, 6/2 e 7/5), em 2h41, conquistou o seu 13º título em Roland Garros. Além disso, Nadal conquistou o 20º Grand Slam de sua carreira, igualando o recorde de Roger Federer como o maior vencedor nos torneios mais importantes do circuito profissional.

Além disso, o triunfo na final do Grand Slam foi o 100º da carreira de Nadal em Roland Garros. Com isso, ele se torna o primeiro tenista da história, homem ou mulher, a vencer cem partidas no saibro parisiense.

O espanhol chegou ainda a 26 vitórias consecutivas em Roland Garros, já que foi campeão também em 2017, 2018, 2019 e 2020, além dos dois triunfos em 2016, quando houve desistência e o W.O na terceira rodada. Foi o quarto título de Nadal sem ter perdido um set sequer na França: 2008, 2010, 2017 e 2020.

Outra marca histórica para Rafael Nadal é ter conseguido vencer um mesmo torneio por 13 vezes. Isso nunca ocorreu na história do tênis em qualquer nível, sejam ATPs 250, 500 ou Masters 1000.