Nadal retorna ao ‘estilo clássico’ e vence estreia na Austrália

Rafael Nadal jogou como nos velhos tempos, inclusive em relação ao figurino. Na madrugada desta segunda-feira, o tenista espanhol usou camisas sem mangas, um look que marcou época no início de sua carreira, e atropelou o dominicano Victor Estrella Burgos na estreia do Aberto da Austrália.

Exibindo os músculos do braço pela primeira vez desde 2008 – e agora com um chamativo calção rosa para acompanhar – o número 1 do ranking da ATP venceu Burgos por 3 sets a 0, com triplo 6/1, em apenas 1h34min de duelo. Nadal, assim, retomou a confiança após meses de incerteza por causa de uma lesão no joelho, que o fez abandonar o ATP Finals em dezembro.

Nadal enfrentará na segunda rodada o argentino Leonardo Mayer, que eliminou o chileno Nicolás Jarry por 3 a 0, 6/2, 7/6 (7/1) e 6/3. O tenista espanhol de 31 anos busca o segundo título na Austrália e o 17º de Grand Slam. E também tenta sustentar a primeira colocação do ranking, ameaçada pelo suíço Roger Federer atual campeão.

Brasileiro Rogerinho cai

Maior esperança da torcida local, Nick Kyrgios não decepcionou os fãs nesta segunda e derrotou o brasileiro Rogério Dutra Silva por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. Na segunda rodada, o australiano vai encarar o sérvio Viktor Troicki, que avançou na chave ao superar o local Alex Bolt em uma batalha de cinco sets: 6/7 (2/7), 4/6, 6/2, 6/3 e 6/4.

.