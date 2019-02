Nadal perde em Acapulco e critica Kyrgios: ‘Não tem respeito’

O australiano Nick Kyrgios eliminou o espanhol Rafael Nadal na última quarta-feira, 27, pelas oitavas de final do ATP 500 de Acapulco, no México. Kyrgios, número 72 do ranking da ATP, venceu com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (8/6) e irritou o público e Nadal, número 2 do mundo, com provocações durante a partida.

“Ele é um tenista com um talento enorme, pode vencer Grand Slams e lutar pelo topo. Não acho que ele seja um mau menino, acho que ele é bom, mas tem uma razão para ele estar onde está. Ele não tem respeito pelo público, por seu adversário e por si mesmo.”, disparou Nadal, em coletiva.

O tenista australiano, de 23 anos, irritou o público ao parar o jogo para reclamar diversas vezes. As vaias contrastaram com as reações de surpresa dos fãs em algumas jogadas de talento de Kyrgios, que salvou três match points no tie break do último set e conseguiu a virada sobre Nadal. Kyrgios se jogou no chão ao vencer a partida, foi cumprimentado friamente por Nadal e depois levou a mão ao ouvido para provocar a torcida, que continuou o vaiando.

“Eu sou diferente, Nadal é diferente. Ele não sabe o caminho que enfrentei até chegar aqui. Ele não sabe nada sobre mim. Então, não vou aceitar esse conselho dele”, respondeu Kyrgios. Conhecido pelo temperamento forte, ele enfrentará um antigo desafeto nas quartas de final, o suíço Stan Wawrinka, com quem já se desentendeu dentro de quadra, em 2015, quando disse que o tenista australiano Thanasi Kokkinakis teve uma relacionamento com a esposa de Wawrinka. Na ocasião, Kyrgios se desculpou e ressaltou que não sabia de nada.