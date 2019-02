Nadal eliminado de Wimbledon pelo 100º do ranking

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, foi vítima de uma grande zebra, nesta quinta-feira, ao ser eliminado na segunda rodada do Grand Slam de Wimbledon ao ser derrotado pelo tcheco Lukas Rosol, 100ª do ranking da ATP, em cinco sets, com parciais de 6-7 (9/11), 6-4, 6-4, 2-6, 6-4.

Nadal, dono de dois títulos na grama londrina (2008 e 2010), não perdia nesta altura do torneio desde 2005.

O espanhol teve muita dificuldade para devolver o saque potente de Rosol, gigante de 1,96 m, que também conseguiu a façanha de dominá-lo do fundo da quadra, com grandes golpes de direita.

Nadal, que fez história no início do mês de junho ao conquistar o heptacampeonato em Roland-Garros, já tinha dado sinais de que não estava no melhor da sua forma na semana passada ao perder na sua segunda partida pelo torneio de Halle, também disputado sobre grama.