Nadal e Federer vencem na Austrália, Sharapova elimina Wozniacki

O espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, segundo e terceiro cabeças de chave do Aberto da Austrália, venceram nesta sexta-feira, 18, sem grandes esforços na terceira rodada do torneio, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual campeã, foi eliminada pela russa Maria Sharapova.

Nadal, que havia elogiado o australiano Alex de Minaur como “um dos melhores do mundo”, passeou diante do adversário de 19 anos, vencendo por 6/1, 6/2, 6/4. Federer fez o mesmo contra Taylor Fritz, eliminando o jovem americano por 6/2, 7/5, 6/2 em menos de uma hora e meia de jogo.

Nadal, vencedor de 17 títulos de Grand Slam na carreira, terá pela frente nas oitavas de final o veterano tcheco Tomas Berdych (57°), ex-Top 5 do mundo, que mostrou força ao derrotar o argentino Diego Schwartzman, 18° cabeça de chave, em quatro sets (5/7, 6/3, 7/5, 6/4).

Já Federer, seis vezes campeão do Aberto australiano (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) e que busca o 100° título na carreira, enfrentará por uma vaga nas quartas de final o grego Stefanos Tsitsipas (15°).

Na chave feminina, a russa Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo e hoje na 30ª colocação do ranking WTA, venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual campeã em Melbourne e terceira cabeça de chave, por 6/4, 4/6, 6/3. Nas oitavas de final, a russa encara a tenista local Ashleigh Barty (15ª).

Aos 31 anos, Sharapova obteve a primeira vitória em quase um ano e meio sobre uma jogadora que figura no Top 5 do mundo. O último triunfo de peso no circuito foi em agosto de 2017, na primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos, quando eliminou a romena Simona Halep, atual líder do ranking.

Ao contrário de Wozniacki, a alemã Angelique Kerber, segunda cabeça de chave, fez valer seu status de favorita na terceira rodada do Aberto da Austrália ao vencer a australiana Kimberly Birrell em dois rápidos sets, 6/1, 6/0, em apenas 58 minutos de partida.

Kerber, campeã em Melbourne há três anos e que comemorou nesta sexta-feira seu 31° aniversário, enfrentará nas oitavas de final a americana Danielle Collins (35ª).