Nadal e Federer farão clássico do tênis na semifinal de Roland Garros

Uma das maiores rivalidades da história do tênis terá um novo capítulo na atual edição de Roland Garros. O suíço Roger Federer, número 3 no ranking da ATP, terá pela frente o espanhol Rafael Nadal, 2º do mundo, pela semifinal do Grand Slam francês, na próxima sexta-feira, 7. Os dois venceram seus jogos de quartas de final nesta terça, 4, depois de paralisação por causa da chuva em Paris.

O triunfo mais fácil foi o de Nadal, que alcançou as semifinais de Roland Garros pela 12ª vez na carreira, sendo que nas 11 ocasiões anteriores ele terminou com o título. Em partida com 1 hora e 51 minutos de duração, o número 2 do mundo massacrou o japonês Kei Nishikori, sétimo do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/3.

Federer teve mais dificuldade para eliminar o também suíço Stan Wawrinka, 28º, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4, em 3 horas e 35 minutos. Assim, se classificou à sua primeira semifinal em Roland Garros desde 2012. O triunfo teve ares de vingança para Federer, que foi eliminado exatamente por Wawrinka na sua última participação em Roland Garros, em 2015, também nas quartas de final.

Nadal caiu antes das semifinais nas únicas três participações em que não foi campeão de Roland Garros. Foi assim em 2009 (oitavas de final), 2015 (quartas de final) e 2016 (não atuou na terceira rodada por lesão). Federer, por sua vez, não participa do torneio desde 2015, para se poupar para torneios em quadras rápidas. O suíço foi campeão de Roland Garros apenas uma vez, em 2009, enquanto o espanhol faturou o título 11 vezes.

Esse será o 39º confronto entre Nadal e Federer. O espanhol tem vantagem de 23 a 15 no retrospecto. Além disso, venceu os cinco duelos já realizados em Roland Garros. Federer, entretanto, venceu os últimos quatro jogos entre eles.

(Com Estadão Conteúdo)