Nadal desiste no 5º set e perde para Cilic no Aberto da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal não resistiu às dores na virilha direita e foi eliminado do Aberto da Austrália na manhã desta terça-feira ao abandonar a partida das quartas de final contra o croata Marin Cilic, no quinto set. O jogo já durava quase quatro horas quando o número 1 do mundo decidiu desistir, no momento em que Cilic vencia o último set. A partida terminou com vitória de Cilic por 3/6, 6/3, 6/7 (5-7), 6/2 e 2/0.

O jogo foi bastante equilibrado até o quarto set, quando Nadal sentiu a lesão e teve de ser atendido pela equipe médica. No set decisivo, após levar uma passada, o espanhol percebeu que não teria condições de reagir. Sexto colocado do ranking da ATP, Cilic enfrentará na semifinal o britânico Kyle Edmund, que mais cedo surpreendeu o búlgaro Grigor Dimitrov, por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/3 e 6/4.

Mais uma vez, Nadal viveu uma frustração no primeiro Grand Slam do ano: venceu o torneio apenas uma vez, em 2009, e foi três vezes vice. Apesar da derrota, ele não perderá a liderança da ATP mesmo que Roger Federer, o segundo colocado, seja campeão em Melbourne.