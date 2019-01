Nadal brinca com jornalista que dormiu em coletiva no Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal estreou bem no Aberto da Austrália na madrugada desta segunda-feira, 14, e demonstrou bom humor na entrevista coletiva. O número 2 do ranking da ATP bateu o australiano James Duckworth (237º do mundo) por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/5 e avançou à segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano em pouco mais de duas horas de partida.

Depois do jogo, Nadal se divertiu com um jornalista que cochilou durante a entrevista coletiva. “Não está interessante hoje”, brincou o tenista, arrancando risos de todos os presentes. Ao ver o profissional acordar, soltou um “Bongiorno” (Bom dia, em italiano), e depois complementou. “Estou brincando, sei que você fechou os olhos para focar melhor no que estou dizendo. “

Na próxima rodada, Nadal vai enfrentar o vencedor do jogo entre o australiano Matthew Ebden (48º do mundo) e o alemão Jan-Lennard Struff (51º).