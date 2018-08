Nadal bate sensação grega na final em Toronto e conquista seu 80º título

O tenista espanhol Rafael Nadal não deu chances ao azar na final do Masters de Toronto, no Canadá, contra a sensação grega Stéfanos Tsitsipas, neste domingo, e conquistou o 80º título de sua carreira profissional com um triunfo por 2 sets a 0 – com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 41 minutos.

O número 1 do mundo precisou salvar um set point antes de confirmar o seu favoritismo e conquistar o seu quinto troféu da temporada de 2018 e o 33º em torneios de nível Masters. É o quarto no Canadá, que reveza entre as cidades de Toronto e Montreal, e o primeiro desde 2013 vencido em quadra dura. O canhoto espanhol se torna apenas o quarto profissional a somar 80 títulos na carreira, juntando-se a Jimmy Connors, Roger Federer e Ivan Lendl.

Na partida, o jovem Stéfanos Tsitsipas, de apenas 20 anos se saiu bem de início, mas se mostrou totalmente perdido com a variação volumosa de jogadas de Rafael Nadal – em Toronto, o grego havia deixado pelo caminho o sérvio Novak Djokovic, o alemão Alexander Zverev e o sul-africano Kevin Anderson. Enquanto isso, o espanhol caprichava no primeiro serviço, o que permitia concluir os pontos de serviço com o forehand e se esmerava nos contragolpes.

“Fiquei nervoso, joguei um jogo terrível”, disse Rafael Nadal depois ganhar o seu primeiro título de Masters 1000 de quadra dura desde Cincinnati, nos Estados Unidos, em 2013. “Mas é assim que é. Você continua. Isso faz parte do esporte. Todo mundo fica apertado em alguns momentos. Hoje (domingo) para mim foi um jogo importante e eu cometi alguns erros, mas a notícia positiva é que eu joguei meu melhor jogo, sem dúvida”, revelou o espanhol.

Rafael Nadal, que neste ano registra 40 vitórias e apenas três derrotas, já havia derrotado Stéfanos Tsitsipas no Torneio de Barcelona, um ATP 500, no final de abril, quando ele venceu por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1) no saibro.

(com Estadão Conteúdo)