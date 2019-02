Nadador italiano é baleado e fica paraplégico

O nadador italiano Manuel Bortuzzo, de 19 anos, levou um tiro na noite do último sábado, 2, em Roma, e perdeu a mobilidade das pernas. Segundo a imprensa local, o atleta sofreu uma lesão medular e as chances de recuperar os movimentos, de acordo com o médico responsável pelo caso, são quase nulas.

“Infelizmente isso quer dizer que, por enquanto, não será possível uma recuperação funcional do movimento das pernas. A possibilidade de recuperar a mobilidade com o conhecimento médico atual é quase nula”, disse nesta terça-feira o diretor do Departamento de Neurologia do hospital San Camillo Forlanini, Alberto Delitala.

Na madrugada de sábado para domingo, o nadador e alguns amigos foram a um bar, mas não puderam entrar, porque instantes antes houve uma briga no local. Na volta para casa, uma pessoa em uma moto atirou contra Bortuzzo.

As autoridades suspeitam que os agressores, supostamente vinculados à máfia local, confundiram o nadador com outra pessoa, presumivelmente ligada à confusão no bar. Por enquanto, os investigadores identificaram e interrogaram um dos participantes da briga, que negou envolvimento no ocorrido.

Bortuzzo nasceu na província italiana de Trieste, mas se mudou para a capital do país com o objetivo de treinar e tentar entrar para a seleção italiana. A federação nacional o via como uma promessa dos esportes aquáticos.