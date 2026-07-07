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Esporte

Nacionalidade da equipe de árbitros de França e Marrocos agita redes sociais

Os cinco integrantes do time de juízes, capitaneados por Facundo Tello, são todos argentinos

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 17h28 | Atualizado em 8 jul 2026, 08h58
Árbitro de futebol masculino, com fone de ouvido, vestindo camisa preta com o logo FIFA Referee 2026, apontando para a direita com expressão séria em campo de jogo
Facundo Tello: um argentino apitando França e Marrocos -  (Luke Hales/Getty Images)
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Nacionalidade da equipe de árbitros de França e Marrocos agita redes sociais Priorize VEJA no Google

A equipe de arbitragem escalada pela Fifa para o confronto entre França e Marrocos, na quinta-feira, às 17h, pelas quartas de final da Copa do Mundo será inteiramente argentina. O árbitro principal, Facundo Tello, será auxiliado pelos assistentes Juan Pablo Belatti (Assistente 1) e Gabriel Chade (Assistente 2), enquanto Darío Herrera atuará como quarto árbitro e Christian Navarro será o árbitro assistente reserva.

A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais, porque Argentina e França fizeram a final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. E, como bem se sabe, os argentinos saíram vitoriosos, conquistando sua terceira taça de mundiais.

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Mas vários internautas argentinos foram rápidos em rebater que a equipe de arbitragem de Argentina e Egito, que terminou em 3 a 2 de virada para os latinos, foi formada por franceses e noruegueses. Um internauta identificado como Kelvin foi rápido: “Antes de começar a chorar, o que você tem a dizer sobre isso!???”

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Esporte
Futebol
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