Nacionalidade da equipe de árbitros de França e Marrocos agita redes sociais
Os cinco integrantes do time de juízes, capitaneados por Facundo Tello, são todos argentinos
A equipe de arbitragem escalada pela Fifa para o confronto entre França e Marrocos, na quinta-feira, às 17h, pelas quartas de final da Copa do Mundo será inteiramente argentina. O árbitro principal, Facundo Tello, será auxiliado pelos assistentes Juan Pablo Belatti (Assistente 1) e Gabriel Chade (Assistente 2), enquanto Darío Herrera atuará como quarto árbitro e Christian Navarro será o árbitro assistente reserva.
A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais, porque Argentina e França fizeram a final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. E, como bem se sabe, os argentinos saíram vitoriosos, conquistando sua terceira taça de mundiais.
Mas vários internautas argentinos foram rápidos em rebater que a equipe de arbitragem de Argentina e Egito, que terminou em 3 a 2 de virada para os latinos, foi formada por franceses e noruegueses. Um internauta identificado como Kelvin foi rápido: “Antes de começar a chorar, o que você tem a dizer sobre isso!???”
The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed.
— FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026
EM UM SÓ LUGAR