Na virada do ano, Palmeiras divulga novos uniformes para 2019

São Paulo – Restava apenas um minuto para a meia-noite quando o Palmeiras apresentou a última novidade para o torcedor no ano de 2018. Através das redes sociais da Puma, nova fornecedora de material esportivo do atual campeão brasileiro, os modelos 1 e 2 da camisa equipe alviverde para 2019 foram divulgadas pela primeira vez pela nova parceria.

O contrato entre Palmeiras e Puma é válido até o final de 2021 e renderá cerca de R$22,5 milhões por ano para o clube paulista, sendo aproximadamente R$ 14 milhões em recursos financeiros e o restante em material esportivo.

Com o slogan “Verde é a cor da inveja”, o Palmeiras inicia uma nova parceria após o fim do vínculo com a Adidas, no clube desde 2006. Diversas personalidades palmeirenses participam do vídeo de divulgação, além de jogadores do time e do rapper Rincón Sapiência, que foi quem protagonizou o anúncio.

Os novos fardamentos produzidos pela empresa alemã serão usados pela primeira vez de forma oficial no dia 3 de janeiro, quando o Palmeiras faz sua estreia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Galvez, em Capivari. A linha estará disponível para compra online no mesmo dia, através das lojas virtuais do clube e da marca esportiva.

“Decidimos fazer o lançamento do uniforme durante a Copa São Paulo como um reconhecimento a todo excelente trabalho que é desenvolvido na base. Somente em 2018, nossas equipes conquistaram 23 títulos e tivemos 31 atletas convocados para as seleções. É lá, na Academia de Futebol II, que está sendo construída uma parte importante do futuro do Palmeiras”, disse o presidente Maurício Galiotte.