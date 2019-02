Na Série B, Boa desafia invencibilidade caseira do ASA

Após péssima campanha no Campeonato Mineiro desta temporada, o Boa Esporte vem apresentando, até agora, uma satisfatória campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. A Coruja venceu uma partida e empatou outras duas, resultados que a levaram para a quinta posição. No entanto, o clube de Varginha (MG) terá um problema nesta quarta rodada: o Estádio Coaracy da Mata Fonseca, onde o ASA, adversário do Boa, está invicto neste ano.

ASA e Boa se enfrentam neste sábado, às 16h20 (de Brasília), em Arapiraca (AL). Ao todo, foram 14 jogos do Fantasmão como mandante. Somando o Campeonato Alagoano e a Série B, os arapiraquenses venceram dez vezes e empataram quatro em seus domínios. A última derrota do ASA em casa foi no dia 26 de novembro de 2011, quando o Fantasmão perdeu para o Vitória, que brigava pelo acesso à elite do futebol brasileiro, por 2 a 1, na rodada final da Série B.

No entanto, os bovetas têm motivos para comemorar. Isto porque o atacante Lúcio Maranhão, vice-artilheiro do Brasil no ano, com 27 gols, desfalca o ASA, pois recebeu cartão vermelho na última rodada e está suspenso. O recém-contratado Roberto Jacaré terá a missão de substituí-lo. Alexsandro, também suspenso, é outro que desfalca o Fantasmão. Já o zagueiro Gaúcho, que retornou de suspensão, reforça o sistema defensivo dos alagoanos.

FICHA TÉCNICA

ASA X Boa

Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL)

Data: 2 de junho de 2012, sábado

Horário: 16h20 (de Brasília)

Árbitro: Francisco de Assis Almeida Filho

Assistentes: Arnaldo Rodrigues de Souza e Marcos da Silva Brígido

ASA: Gílson; Gabriel, Fabiano, Gaúcho e Chiquinho Baiano; Jorginho, Didira, Cal e Audálio; Valdívia e Roberto Jacaré

Técnico: Heriberto da Cunha

Boa: Max; Maicon, Gabriel, Welton Felipe e Radar; Claudinei, Radamés, Jajá e Vanger; Gabriel Davis e Marcelo Macedo

Técnico: Sidney Moraes