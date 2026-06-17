Na mira do gol: como está a artilharia da Copa do Mundo de 2026?

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 já começou a desenhar a disputa pela artilharia, com grandes estrelas balançando as redes e ampliando marcas históricas no torneio.

Até agora, o ranking dos goleadores é liderado por Messi, autor de três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia. Logo atrás aparecem outros nomes de peso, como Erling Haaland e Kylian Mbappé, decisivos nas estreias de Noruega e França, respectivamente, com dois gols cada. Outros jogadores menos badalados também aproveitaram os primeiros jogos para figurar entre os principais artilheiros da competição.

O Brasil aparece entre os países representados na lista graças ao gol marcado por Vinicius Júnior no empate com Marrocos. O atacante divide posição com jogadores de outras seleções que também balançaram as redes uma vez.

Astros como Cristiano Ronaldo ainda buscam o primeiro gol no Mundial e prometem acirrar a disputa nas próximas rodadas. A tendência é que a classificação passe por mudanças ao longo da fase de grupos, à medida que os favoritos voltam a campo.

Continua após a publicidade

Confira a lista dos artilheiros:

Lionel Messi (Argentina): 3 gols

Continua após a publicidade

Kylian Mbappé (França): 2 gols

Erling Haaland (Noruega): 2 gols

Continua após a publicidade

Harry Kane (Inglaterra): 2 gols

Kai Havertz (Alemanha): 2 gols

Continua após a publicidade

Yasin Ayari (Suécia): 2 gols

Elijah Just (Nova Zelândia): 2 gols

Continua após a publicidade

Folarin Balogun (Estados Unidos): 2 gols