🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Esporte

Na mira do gol: como está a artilharia da Copa do Mundo de 2026?

Messi sai na frente de outros astros após os primeiros jogos do Mundial

Por Maria Trombini 17 jun 2026, 20h16
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, sorri levemente enquanto aponta para a direita com as duas mãos. Ele veste a camisa listrada azul e branca da Argentina, com o número 10 e braço esquerdo tatuado, em um estádio com público desfocado ao fundo
Messi marcou 3 gols na estreia da Argentina no torneio (Michael Steele/Getty Images)
Continua após publicidade
Na mira do gol: como está a artilharia da Copa do Mundo de 2026? Priorize VEJA no Google

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 já começou a desenhar a disputa pela artilharia, com grandes estrelas balançando as redes e ampliando marcas históricas no torneio. 

Até agora, o ranking dos goleadores é liderado por Messi, autor de três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia. Logo atrás aparecem outros nomes de peso, como Erling Haaland e Kylian Mbappé, decisivos nas estreias de Noruega e França, respectivamente, com dois gols cada. Outros jogadores menos badalados também aproveitaram os primeiros jogos para figurar entre os principais artilheiros da competição.

O Brasil aparece entre os países representados na lista graças ao gol marcado por Vinicius Júnior no empate com Marrocos. O atacante divide posição com jogadores de outras seleções que também balançaram as redes uma vez.

Astros como Cristiano Ronaldo ainda buscam o primeiro gol no Mundial e prometem acirrar a disputa nas próximas rodadas. A tendência é que a classificação passe por mudanças ao longo da fase de grupos, à medida que os favoritos voltam a campo.

Siga
Continua após a publicidade

Confira a lista dos artilheiros:

 

Lionel Messi (Argentina): 3 gols

Continua após a publicidade

Kylian Mbappé (França): 2 gols

Erling Haaland (Noruega): 2 gols

Continua após a publicidade

Harry Kane (Inglaterra): 2 gols

Kai Havertz (Alemanha): 2 gols

Continua após a publicidade

Yasin Ayari (Suécia): 2 gols

Elijah Just (Nova Zelândia): 2 gols

Continua após a publicidade

Folarin Balogun (Estados Unidos): 2 gols

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
Kylian Mbappé
Lionel Messi
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).